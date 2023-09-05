Джордан Хендерсон: не чувствовал, что «Ливерпуль» хочет, чтобы я остался

Бывший капитан «Ливерпуля», а ныне футболист саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон рассказал о причинах, побудивших его покинуть мерсисайдский клуб.

«Было пару моментов, которые вызывали тревогу. У меня очень хорошие отношения с Юргеном. Он был честен со мной. Я не буду вдаваться в подробности разговора, потому что это личное, но я понял, что играть в следующем сезоне буду не так много. Я знал, что на мою позицию придут новые игроки. Все знают, что для меня было бы очень сложно не играть, учитывая тот факт, как долго я пробыл в этом клубе, сколько лет был капитаном.

Плюс сборная Англии. Скоро Евро. А затем «Аль-Иттифак» обратился в «Ливерпуль» с целью выяснить, есть ли шанс, что меня отпустят. Клуб не сказал «нет». В тот момент я почувствовал, что, возможно, моё желание остаться пропадает. Я знал, что когда-то этот момент наступит. Но не думал, что это случится сейчас. И мне пришлось смириться с этим», — сказал Хендерсон в интервью The Athletic.