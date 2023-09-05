Вратарь «Милана» Меньян не исключил перехода в «ПСЖ» в будущем

Вратарь «Милана» Мик Меньян допустил возможность своего возвращения в «ПСЖ» в будущем.
«Я парижанин, но сегодня у меня действующий контракт с «Миланом». И что касается будущего, мы не можем ничего знать точно», — передаёт слова Меньяна Foot Mercato.
В минувшем сезоне 28-летний вратарь принял участие в 22 матчах Серии А, пропустив в них 21 мяч и восемь раз сыграв «на ноль». В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Меньян сыграл в трёх матчах, в которых пропустил два мяча.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн, а контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, после трёх туров «Милан» набрал девять очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А.
- 5 сентября 2023
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