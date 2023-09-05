Кафанов объяснил, почему вратарь «Динамо» Шунин не получил вызов в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер московского «Динамо» Антон Шунин не получил вызов в национальную команду на сентябрьский сбор.
«Сейчас у нас две команды вратарей — это не так много, учитывая, что Агкацев и Тороп являются вратарями молодёжи. Они и полетят в Египет. Вероятно, каждый сыграет по матчу. В Катар полетят три вратаря. Кто — станет известно 10-го числа. Почему нет Шунина? Ему не повезло, «Динамо» много пропускало, хотя вины Антона не было. У тех вратарей, что вызваны, были матчи, когда они приносили своим командам очки», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Вратарь «Динамо» Антон Шунин провёл в этом сезоне семь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и пропустил 12 голов.
- 5 сентября 2023
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