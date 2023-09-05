Вендел: я счастлив в «Зените», но вполне нормально, что другие клубы проявляют интерес

Футболист «Зенита» Вендел заявил, что счастлив в команде из Санкт-Петербурга. В то же время бразилец отметил, что интерес со стороны других клубов — это нормально.

«Все утверждали, что я хочу перейти в другой клуб? Сказали много чего и есть преувеличения и даже неправда. У меня есть контракт с «Зенитом», я счастлив здесь. Команда победительница и очень сильная. Но вполне нормально, что и другие клубы проявляют интерес.

Меня оштрафовали в «Зените» и заставили публично извиниться? Как я уже сказал, мне нужно было дополнительное время в Рио-де-Жанейро, чтобы провести его с семьёй. И я принял последствия вместе с клубом. Всё окей, и идём дальше.

Верю ли я, что болельщики понимают меня? Да, потому что я сказал правду. И правда всегда побеждает», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.