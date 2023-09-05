«Милан» и «Интер» выиграли по три стартовых матча в Серии A во второй раз в истории
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Итальянские команды «Милан» и «Интер» выиграли по три стартовых матча в одном сезоне Серии A во второй раз в истории этого турнира. Об этом сообщает OptaPaolo в своём «твиттере».
Предыдущий раз ситуация, когда «россонери» и «змеи» побеждали в первых трёх играх итальянского чемпионата в одном сезоне, произошла в сезоне-1971/1972.
Напомним, после трёх туров «Милан» набрал 9 очков и на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А. «Интер» также набрал 9 очков и занимает 1-е место в чемпионате Италии. По результатам минувшего сезона Интер занял 3-е место, а Милан — 4-е.
В следующем туре «россонери» и «змеи» сыграют друг с другом. Матч состоится в субботу, 16 сентября, на стадионе «Джузеппе Меацца». Игра начнётся в 19:00 мск
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