«Милан» и «Интер» выиграли по три стартовых матча в Серии A во второй раз в истории

Итальянские команды «Милан» и «Интер» выиграли по три стартовых матча в одном сезоне Серии A во второй раз в истории этого турнира. Об этом сообщает OptaPaolo в своём «твиттере».

Предыдущий раз ситуация, когда «россонери» и «змеи» побеждали в первых трёх играх итальянского чемпионата в одном сезоне, произошла в сезоне-1971/1972.

Напомним, после трёх туров «Милан» набрал 9 очков и на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А. «Интер» также набрал 9 очков и занимает 1-е место в чемпионате Италии. По результатам минувшего сезона Интер занял 3-е место, а Милан — 4-е.

В следующем туре «россонери» и «змеи» сыграют друг с другом. Матч состоится в субботу, 16 сентября, на стадионе «Джузеппе Меацца». Игра начнётся в 19:00 мск