Тренер вратарей сборной России: отдаём Сафонову большее предпочтение, чем другим
Поделиться
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что в национальной команде большее предпочтение отдают голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.
«На сегодняшний день можно сказать, что отдаём Сафонову большее предпочтение, чем другим. Мы говорили о его ошибках в конце того сезона. Он постарался всё это забыть и начать новый сезон с чистого листа», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В нынешнем сезоне Сафонов провёл семь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и пропустил два мяча. Пять раз 24-летний россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности. К настоящему моменту «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В прошлом сезоне Матвей в 27 матчах чемпионата России пропустил 43 гола.
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
13:41
-
13:40
-
13:37
-
13:36
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:29
-
13:22
-
13:18
-
13:14
-
13:14
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
12:45
-
12:45
-
12:43
-
12:34
-
12:34
-
12:24
-
12:04
-
11:59
-
11:49
-
11:45
-
11:44
-
11:43
-
11:40
-
11:33
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
11:23
-
11:13
-
11:04
Партнерский контент