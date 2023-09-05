Тренер вратарей сборной России: отдаём Сафонову большее предпочтение, чем другим

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что в национальной команде большее предпочтение отдают голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.

«На сегодняшний день можно сказать, что отдаём Сафонову большее предпочтение, чем другим. Мы говорили о его ошибках в конце того сезона. Он постарался всё это забыть и начать новый сезон с чистого листа», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл семь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и пропустил два мяча. Пять раз 24-летний россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности. К настоящему моменту «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В прошлом сезоне Матвей в 27 матчах чемпионата России пропустил 43 гола.