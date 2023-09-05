Виталий Кафанов высказался об ошибке Михаила Кержакова в матче с ЦСКА

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об ошибке голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА (1:1).
«Ошибка Кержакова с ЦСКА? Он сказал, что он сделал бы по-другому, если бы ситуация повторилась. В сборной я хотел бы, чтобы он в такой ситуации просто выбил мяч. Попросил всех вратарей в таких ситуациях просто выбивать мяч, а не показывать свой класс», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в воскресенье, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1. «Зенит» — на четвёртом месте в турнирной таблице с 14 очками. ЦСКА (11 очков) — на седьмом месте.
- 5 сентября 2023
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