Виталий Кафанов высказался об ошибке Михаила Кержакова в матче с ЦСКА

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об ошибке голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА (1:1).

«Ошибка Кержакова с ЦСКА? Он сказал, что он сделал бы по-другому, если бы ситуация повторилась. В сборной я хотел бы, чтобы он в такой ситуации просто выбил мяч. Попросил всех вратарей в таких ситуациях просто выбивать мяч, а не показывать свой класс», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в воскресенье, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1. «Зенит» — на четвёртом месте в турнирной таблице с 14 очками. ЦСКА (11 очков) — на седьмом месте.