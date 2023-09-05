Карпин работал с молодёжью, Тороп разминался. Фото с тренировки сборной России

5 сентября в Подмосковье на учебной базе в Новогорске национальная команда России провела открытую тренировку в рамках подготовки к товарищеским матчам с Египтом и Катаром.
30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы национальной команды России стартовали 4 сентября в Новогорске. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника. Обе встречи пройдут в городе Суэц (Египет) 7 и 11 сентября.
Лучше кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 5 сентября 2023
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