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Карпин работал с молодёжью, Тороп разминался. Фото с тренировки сборной России

Карпин работал с молодёжью, Тороп разминался. Фото с тренировки сборной России
Валерий Карпин
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5 сентября в Подмосковье на учебной базе в Новогорске национальная команда России провела открытую тренировку в рамках подготовки к товарищеским матчам с Египтом и Катаром.

30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы национальной команды России стартовали 4 сентября в Новогорске. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника. Обе встречи пройдут в городе Суэц (Египет) 7 и 11 сентября.

Лучше кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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