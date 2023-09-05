Кафанов: если бы Селихов начал играть раньше, тоже был бы кандидатом в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что у голкипера «Спартака» Александра Селихова был шанс попасть в национальную команду на сентябрьский сбор.
«Я общался с тренером вратарей «Спартака». Как я понял, на данный момент первый номер «Спартака» — Селихов. Сразу скажу: если бы Саша Селихов начал раньше играть, тоже был бы кандидатом, но он только сейчас провёл хороший матч», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Селихов в этом сезоне провёл два матча за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, пропустив два мяча. В прошлом сезоне 29-летний вратарь 27 раз выходил на поле в футболке «Спартака» в рамках чемпионата России. Красно-белые в настоящее время занимают девятое место в турнирной таблице.
- 5 сентября 2023
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