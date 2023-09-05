Пиняев: для меня каждый вызов в сборную России — поощрение моей работы

Молодой нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о вызове в сборную России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который сейчас проходит в Новогорске. Футболист признался, что для него приглашение в национальную команду — это поощрение его работы.

«Сбор проходит как обычно, всё в порядке. В отличном настроении готовимся в штатном режиме, хотим порадовать болельщиков.

Нам сразу сказали, что молодые тоже могут играть в Катаре. Решение за тренером. Без разницы, с кем играть, хотим порадовать свою страну. Для меня каждый вызов в сборную — поощрение моей работы. Сейчас есть возможность отблагодарить страну игрой за национальную команду», — передаёт слова Сергея Пиняева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.