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Пиняев: для меня каждый вызов в сборную России — поощрение моей работы

Пиняев: для меня каждый вызов в сборную России — поощрение моей работы
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Молодой нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о вызове в сборную России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который сейчас проходит в Новогорске. Футболист признался, что для него приглашение в национальную команду — это поощрение его работы.

«Сбор проходит как обычно, всё в порядке. В отличном настроении готовимся в штатном режиме, хотим порадовать болельщиков.

Нам сразу сказали, что молодые тоже могут играть в Катаре. Решение за тренером. Без разницы, с кем играть, хотим порадовать свою страну. Для меня каждый вызов в сборную — поощрение моей работы. Сейчас есть возможность отблагодарить страну игрой за национальную команду», — передаёт слова Сергея Пиняева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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