Сергей Пиняев: приятно, что в сборную России приехали такие мастера, как Головин

Молодой нападающий сборной России Сергей Пиняев признался, что ему приятен приезд в национальную команду полузащитника «Монако» Александра Головина. По его мнению, молодым игрокам полезно перенимать опыт у тех, кто выступает в Европе.

«Приятно, что приехали такие мастера, как Головин. Думаю, это в том числе полезно для молодых — тренироваться с игроком, который несколько лет показывает уровень в Европе», — передаёт Пиняева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.