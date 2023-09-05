Сергей Пиняев: приятно, что в сборную России приехали такие мастера, как Головин
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Молодой нападающий сборной России Сергей Пиняев признался, что ему приятен приезд в национальную команду полузащитника «Монако» Александра Головина. По его мнению, молодым игрокам полезно перенимать опыт у тех, кто выступает в Европе.
«Приятно, что приехали такие мастера, как Головин. Думаю, это в том числе полезно для молодых — тренироваться с игроком, который несколько лет показывает уровень в Европе», — передаёт Пиняева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.
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