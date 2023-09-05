Сергей Пиняев: зачем обсуждать моё будущее? Сейчас я игрок «Локомотива»
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Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос о своём будущем.
«Как вижу своё будущее? Сейчас я в сборной. Зачем обсуждать будущее в клубе? Я игрок «Локомотива», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В прошлом сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» девять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола. В сезоне-2023/2024 на счету 18-летнего россиянина семь игр, один гол и две результативные передачи.
Отметим, что в августе спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не будет рассматривать предложения по трансферу нападающего Сергея Пиняева ниже € 30 млн. Также функционер отметил, что пока никакой клуб не пытался приобрести футболиста.
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