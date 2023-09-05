Сергей Пиняев: зачем обсуждать моё будущее? Сейчас я игрок «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос о своём будущем.

«Как вижу своё будущее? Сейчас я в сборной. Зачем обсуждать будущее в клубе? Я игрок «Локомотива», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошлом сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» девять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола. В сезоне-2023/2024 на счету 18-летнего россиянина семь игр, один гол и две результативные передачи.

Отметим, что в августе спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не будет рассматривать предложения по трансферу нападающего Сергея Пиняева ниже € 30 млн. Также функционер отметил, что пока никакой клуб не пытался приобрести футболиста.