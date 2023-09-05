Вратарь «Краснодара» Агкацев: нельзя сказать, что Сафонова невозможно сдвинуть

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что конкуренция с Матвеем Сафоновым за статус «первого номера» клуба и сборной России вполне реальна.

«Нельзя сказать, что Сафонова невозможно сдвинуть в клубе и сборной», — передаёт слова Станислава Агкацева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. В рамках сбора национальная команда России проведёт товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта и национальной командой Катара.