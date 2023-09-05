Карпин: с большим количеством игроков в сборной России тяжелее — нужно готовить две теории

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что чем больше игроков в расположении национальной команды, тем сложнее ему работать. Наставник объяснил это тем, что нужно готовить двойное количество теоретических занятий.

«Пока была одна теория, этого недостаточно. Иногда и 20 теорий недостаточно. Да, с большим количеством игроков тяжелее. Нужно готовить две теории. Всё вдвойне», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.