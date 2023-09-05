Карпин: с большим количеством игроков в сборной России тяжелее — нужно готовить две теории
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что чем больше игроков в расположении национальной команды, тем сложнее ему работать. Наставник объяснил это тем, что нужно готовить двойное количество теоретических занятий.
«Пока была одна теория, этого недостаточно. Иногда и 20 теорий недостаточно. Да, с большим количеством игроков тяжелее. Нужно готовить две теории. Всё вдвойне», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
15:09
-
15:08
-
15:07
-
14:41
-
14:36
-
14:36
-
14:26
-
14:19
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:10
-
14:09
-
14:06
-
14:05
-
14:01
-
13:58
-
13:57
-
13:56
-
13:54
-
13:51
-
13:46
-
13:46
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:37
-
13:36
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:29
-
13:22
-
13:18
-
13:14
Партнерский контент