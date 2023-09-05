Карпин: выходных нет и не будет, но мне удаётся переключиться с «Ростова» на сборную

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о совмещении работы в национальной команде и клубе.

«Мне удаётся переключиться с «Ростова» на сборную. Выходных нет, да, и не будет. Но ничего — живой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Валерий Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Летом 2021 года, уже будучи главным тренером сборной России, Карпин оставил свой пост в ростовском клубе, однако в марте 2022 года снова встал у руля жёлто-синих.

Главным тренером национальной команды Валерий Карпин был назначен 23 июля 2021 года. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.