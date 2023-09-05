Карпин: Головин доехал до сборной России? Нам теперь с тортом его встречать?

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал приезд футболиста «Монако» Александра Головина в расположение национальной команды.

«Головин доехал до сборной? Нам теперь с тортом встречать? Встретили как обычно.

Никаких сложностей с вызовом Головина и Миранчука не было. Саша приехал, Алексей не смог, потому что только два дня назад начал тренироваться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин принял участие в четырёх матчах, в которых отметился одним голом. В свою очередь, Миранчук только в сентябре восстановился от травмы и вернулся к тренировкам с «Аталантой». В минувшем сезоне Алексей выступал за «Торино», где находился в аренде. В 29 матчах Серии А он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.