Карпин: Головин доехал до сборной России? Нам теперь с тортом его встречать?

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал приезд футболиста «Монако» Александра Головина в расположение национальной команды.
«Головин доехал до сборной? Нам теперь с тортом встречать? Встретили как обычно.
Никаких сложностей с вызовом Головина и Миранчука не было. Саша приехал, Алексей не смог, потому что только два дня назад начал тренироваться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин принял участие в четырёх матчах, в которых отметился одним голом. В свою очередь, Миранчук только в сентябре восстановился от травмы и вернулся к тренировкам с «Аталантой». В минувшем сезоне Алексей выступал за «Торино», где находился в аренде. В 29 матчах Серии А он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
- 5 сентября 2023
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