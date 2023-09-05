Карпин: ситуация неопределённости? Не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос относительно ситуации неопределённости, в которой оказалась национальная команда.

«Азия? А мы будем точно там играть? У меня нет такого знания. Сейчас никто не знает, что будет. Насколько мне сложно в неопределённости? Когда не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к ней», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что в феврале прошлого года российские клубы и сборные были исключены из турниров ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.