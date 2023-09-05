Карпин: сборная Египта готовится к Олимпиаде — для наших ребят это хороший соперник

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор соперников для национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Напомним, россияне сыграют с олимпийской сборной Египта. Также в СМИ появлялась информация о возможной встрече с национальной командой Катара.

«Когда нас отстранили отовсюду, мы всегда говорили, что хотим познакомиться с молодыми футболистами. Сейчас появилась вот такая возможность. Ребята точно сыграют. Олимпийская сборная Египта готовится к Олимпиаде. Для наших ребят это хороший соперник», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.