Карпин: тренировка сборной России в Мурманске — медийная активность, промо футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о тренировке национальной команды в Мурманске. По мнению специалиста, такую тренировку можно приравнять к медийной активности сборной России.

«Тренировка в Мурманске — медийная активность. Промо футбола в Белокаменке. Туда полетят те, кто будет играть в Катаре», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. Национальная команда проведёт нескольких товарищеских матчей.