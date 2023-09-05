Валерий Карпин оценил старт Далера Кузяева в чемпионате Франции
Поделиться
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин дал оценку началу выступлений Далера Кузяева в чемпионате Франции.
«Старт Кузяева во Франции меня не удивляет. Забивает — и замечательно. Я продолжаю на Далера рассчитывать. Мы его вызвали бы, если бы не было красной карточки», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, российский футболист перешёл во французский «Гавр» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в четырёх матчах Лиги 1, в которых он забил два гола. После четырёх туров «Гавр» набрал пять очков и занимает 10-е место в чемпионате Франции. В прошлом сезоне Кузяев сыграл в 26 матчах за «Зенит» в РПЛ, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
15:09
-
15:08
-
15:07
-
14:41
-
14:36
-
14:36
-
14:26
-
14:19
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:10
-
14:09
-
14:06
-
14:05
-
14:01
-
13:58
-
13:57
-
13:56
-
13:54
-
13:51
-
13:46
-
13:46
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:37
-
13:36
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:29
-
13:22
-
13:18
-
13:14
Партнерский контент