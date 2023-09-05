Валерий Карпин оценил старт Далера Кузяева в чемпионате Франции

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин дал оценку началу выступлений Далера Кузяева в чемпионате Франции.

«Старт Кузяева во Франции меня не удивляет. Забивает — и замечательно. Я продолжаю на Далера рассчитывать. Мы его вызвали бы, если бы не было красной карточки», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, российский футболист перешёл во французский «Гавр» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в четырёх матчах Лиги 1, в которых он забил два гола. После четырёх туров «Гавр» набрал пять очков и занимает 10-е место в чемпионате Франции. В прошлом сезоне Кузяев сыграл в 26 матчах за «Зенит» в РПЛ, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.