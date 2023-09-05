Карпин: в Европе играют четыре человека. Сейчас российские футболисты не востребованы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что сейчас российские футболисты не востребованы в Европе.

«Уровень РПЛ и успехи отдельных игроков в Европе — это разные вещи. В Европе у нас Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Это четыре игрока. Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши игроки востребованы. Сейчас наши футболисты не востребованы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.