В «Наполи» назвали чушью информацию о переговорах по продлению контракта с Кварацхелией

Пресс-служба «Наполи» опубликовала заявление в ответ на слухи в СМИ по поводу возможного продления контракта с Хвичей Кварацхелией.

«Некоторые СМИ, ссылаясь на агентов футболиста как на единственный источник, продолжают сообщать о якобы ведущихся переговорах по продлению контракта с Кварацхелией. Это всё чушь. Никто из представителей «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении контракта с игроком, соглашение с которым истекает аж через четыре года», — написано в заявлении пресс-службы «Наполи» в «Твиттере».

Ранее в СМИ появилась информация, что футбольный агент Мамука Джугели сегодня прибыл в Неаполь для того, чтобы провести переговоры с клубом из Италии по поводу продления контракта с грузинским игроком. Основной задачей является корректировка текущей зарплаты, которая на данный момент составляет € 1,4 млн за сезон.

Также в материале отмечается, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис хочет оградить своих футболистов от возможных переходов в стан конкурентов, поэтому также планирует улучшить условия действующего соглашения с нападающим неаполитанцев Виктором Осимхеном.