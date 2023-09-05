В «Наполи» назвали чушью информацию о переговорах по продлению контракта с Кварацхелией

Пресс-служба «Наполи» опубликовала заявление в ответ на слухи в СМИ по поводу возможного продления контракта с Хвичей Кварацхелией.
«Некоторые СМИ, ссылаясь на агентов футболиста как на единственный источник, продолжают сообщать о якобы ведущихся переговорах по продлению контракта с Кварацхелией. Это всё чушь. Никто из представителей «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении контракта с игроком, соглашение с которым истекает аж через четыре года», — написано в заявлении пресс-службы «Наполи» в «Твиттере».
Ранее в СМИ появилась информация, что футбольный агент Мамука Джугели сегодня прибыл в Неаполь для того, чтобы провести переговоры с клубом из Италии по поводу продления контракта с грузинским игроком. Основной задачей является корректировка текущей зарплаты, которая на данный момент составляет € 1,4 млн за сезон.
Также в материале отмечается, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис хочет оградить своих футболистов от возможных переходов в стан конкурентов, поэтому также планирует улучшить условия действующего соглашения с нападающим неаполитанцев Виктором Осимхеном.
- 5 сентября 2023
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