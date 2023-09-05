В «Фенербахче» опровергли информацию о предложении «Спартака» по Луану Пересу
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Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг информацию о том, что московский «Спартак» сделал предложение по защитнику Луану Пересу.
«Спартак» сделал предложение по Луану Пересу? Это неправда. До сих пор в «Фенербахче» не поступало никаких предложений по этому игроку от «Спартака», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Луан Перес играет за «Фенербахче» с 2022 года. Прежде 29-летний футболист представлял такие команды, как «Марсель», «Сантос», «Брюгге», «Флуминенсе», «Ред Булл Бразил», «Санта-Круз», «Понте-Прета», «Итуано» и «Португеза Деспортос». Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость бразильского защитника в € 5 млн.
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