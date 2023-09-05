Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Фенербахче» опровергли информацию о предложении «Спартака» по Луану Пересу

В «Фенербахче» опровергли информацию о предложении «Спартака» по Луану Пересу
Комментарии

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг информацию о том, что московский «Спартак» сделал предложение по защитнику Луану Пересу.

«Спартак» сделал предложение по Луану Пересу? Это неправда. До сих пор в «Фенербахче» не поступало никаких предложений по этому игроку от «Спартака», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Луан Перес играет за «Фенербахче» с 2022 года. Прежде 29-летний футболист представлял такие команды, как «Марсель», «Сантос», «Брюгге», «Флуминенсе», «Ред Булл Бразил», «Санта-Круз», «Понте-Прета», «Итуано» и «Португеза Деспортос». Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость бразильского защитника в € 5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android