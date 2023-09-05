Вендел высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.
«Зенит» — фаворит нового сезона РПЛ? Другие команды укрепились, и поскольку в последние годы мы побеждали, то сейчас являемся [для всех] целью, которую нужно победить. Это создаёт для нас дополнительный вызов, и мне это нравится.
Я хочу и дальше выделяться здесь и запомниться тренерам сборной Бразилии. Очень хочу получить возможность принять участие в квалификации к следующему чемпионату мира», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Флуминенсе». Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 24 млн.
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