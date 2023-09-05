Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вендел высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Вендел высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Зенит» — фаворит нового сезона РПЛ? Другие команды укрепились, и поскольку в последние годы мы побеждали, то сейчас являемся [для всех] целью, которую нужно победить. Это создаёт для нас дополнительный вызов, и мне это нравится.

Я хочу и дальше выделяться здесь и запомниться тренерам сборной Бразилии. Очень хочу получить возможность принять участие в квалификации к следующему чемпионату мира», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Флуминенсе». Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 24 млн.

Материалы по теме
Вендел — второй по проценту побед в РПЛ в XXI веке. Кто входит в топ-5?
Истории
Вендел — второй по проценту побед в РПЛ в XXI веке. Кто входит в топ-5?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android