Директор «Ариса» рассказал, на какой срок возвращается Александр Кокорин
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Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев прокомментировал возвращение в команду российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины».
«Осуществить возвращение Александра было достаточно сложно. Мы долгое время вели работу над этим. Очень рады, что Кокорин снова с нами. Это будет контракт на сезон с опцией продления ещё на один год», — приводит слова Дозорцева Sport24.
Напомним, о переходе Кокорина в «Арис» «Фиорентина» официально объявила сегодня, 5 сентября. В минувшем сезоне Александр отыграл 27 матчей за кипрскую команду в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра.
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