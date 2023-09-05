Директор «Ариса» рассказал, на какой срок возвращается Александр Кокорин

Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев прокомментировал возвращение в команду российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины».

«Осуществить возвращение Александра было достаточно сложно. Мы долгое время вели работу над этим. Очень рады, что Кокорин снова с нами. Это будет контракт на сезон с опцией продления ещё на один год», — приводит слова Дозорцева Sport24.

Напомним, о переходе Кокорина в «Арис» «Фиорентина» официально объявила сегодня, 5 сентября. В минувшем сезоне Александр отыграл 27 матчей за кипрскую команду в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра.