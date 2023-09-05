Месси прибыл в расположение сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прибыл в расположение сборной Аргентины на матчи квалификации чемпионата мира — 2026, сообщает пресс-служба аргентинской национальной команды в «Твиттере».

Фото: Пресс-служба сборной Аргентины

Ранее 36-летний Месси заявлял, что ЧМ-2022 стал последним в его карьере. Напомним, Лионель был капитаном южноамериканцев на победном для них чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В сентябре сборной Аргентины предстоит провести два матча в рамках квалификации чемпионата мира. Соперниками аргентинцев станут национальные команды Эквадора и Боливии. Квалификационные игры пройдут 8 и 12 сентября соответственно.

Всего главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал в национальную команду 32 футболиста.