Месси прибыл в расположение сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2026
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прибыл в расположение сборной Аргентины на матчи квалификации чемпионата мира — 2026, сообщает пресс-служба аргентинской национальной команды в «Твиттере».
Фото: Пресс-служба сборной Аргентины
Ранее 36-летний Месси заявлял, что ЧМ-2022 стал последним в его карьере. Напомним, Лионель был капитаном южноамериканцев на победном для них чемпионате мира 2022 года в Катаре.
В сентябре сборной Аргентины предстоит провести два матча в рамках квалификации чемпионата мира. Соперниками аргентинцев станут национальные команды Эквадора и Боливии. Квалификационные игры пройдут 8 и 12 сентября соответственно.
Всего главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал в национальную команду 32 футболиста.
Полная заявка сборной Аргентины тут:
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