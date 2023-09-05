Ван Дейк заявил, что не согласен со словами ван Гала о нечестной победе Месси на ЧМ-2022

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что не согласен со словами бывшего главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала по поводу победы Аргентины на чемпионате мира — 2022.
«Я слышал утром, что он сказал это, и всё. Это его мнение. У каждого оно может быть своим. Я не считаю так, как он», — приводит слова ван Дейка издание NOS.
Напомним, ранее Луи ван Гал поставил под сомнение справедливость победы Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре. По мнению опытного специалиста, результат матча сборной Нидерландов на этом турнире был предопределён заранее.
На чемпионате мира 2022 года сборная Нидерландов встретилась со сборной Аргентины в 1/4 финала, где команды в основное время сыграли со счётом 2:2. В послематчевой серии пенальти сильнее оказались бело-голубые, которые и прошли в следующую стадию турнира.
- 5 сентября 2023
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