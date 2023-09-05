Президент 2DROTS рассказал, почему считает свою команду самой популярной в России
Поделиться
Президент 2DROTS Никита Панасюк рассказал, почему считает свою команду самой популярной в России.
«Почему считаю 2DROTS самой популярной командой России? У нас больше всех просмотров, мы вызываем новые эмоции у людей. По этой причине люди с разных уголков [страны] следят за нашими успехами: им интересно, насколько далеко эти ребята смогут зайти. Всё это суммируется. По вниманию мы сейчас точно на первом месте», — сказал Панасюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, 2DROTS вышли в 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, обыграв накануне, 4 сентября, кировское «Динамо». В матче 1/256 финала 2DROTS одолели «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 2:0, а в 1/128 финала выиграли у «Мурома» (3:1).
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
16:41
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:16
-
16:06
-
15:58
-
15:52
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:29
-
15:19
-
15:09
-
15:08
-
15:07
-
14:41
-
14:36
-
14:36
-
14:26
-
14:19
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:10
-
14:09
-
14:06
-
14:05
Партнерский контент