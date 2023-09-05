Плиев: Захарян будет стабильно играть в «Реале Сосьедад», закрепится и принесёт пользу

Экс-футболист «Динамо», а ныне игрок «Родины» Заурбек Плиев высказался об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Я разговаривал с Арсеном после его перехода в «Реал Сосьедад». У него всё хорошо в Испании, он обустроился и потихоньку втягивается. Захарян всем там доволен. Говорит, что там очень интенсивные тренировки, скорости совсем другие. Хорошо, что уже в двух играх подряд он выходил на замену, ему дают всё больше игрового времени. Понятно, что на адаптацию ему нужно время.

Думаю, он точно с ней справится и скоро будет в стартовом составе. Всё равно там другой уровень футболистов, но я не сомневаюсь, что у него всё получится. Арсен будет стабильно играть в «Реале Сосьедад», закрепится в составе и будет приносить команде пользу. Уверен, что у Захаряна получится в Испании. Зная все его сильные качества, его характер и целеустремлённость, не сомневаюсь, что он там закрепится и потом стрельнёт дальше», — приводит слова Плиева Metaratings.