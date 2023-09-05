Нагорных: считать, что Пиняев забуксовал, — это абсолютно дилетантское мнение
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что футболист железнодорожников Сергей Пиняев продолжает развиваться и в силу своей молодости имеет право проводить матчи неровно.
«Забуксовал ли Пиняев на старте сезона? Нет, ни в коем случае. Считать, что Сергей забуксовал, — это абсолютно дилетантское мнение. Просто от Сергея все ждут сверхигры. Он развивающийся, молодой игрок, имеет право на то, чтобы какие‑то матчи проводить неровно», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» девять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола. В сезоне-2023/2024 на счету 18-летнего россиянина семь игр, один гол и две результативные передачи.
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