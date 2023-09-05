Андреев – о результатах «Оренбурга»: у нас появилась надежда, что можем всё исправить

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвёл итоги выступлениям оренбуржцев в первых семи турах нового сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Был плохой старт, поменяли тренера и результаты улучшились. У нас появилась надежда, что можем всё исправить. Три дня команда отдыхает, сборники уехали в сборную. Главный тренер знает проблемные места и будет над ними работать. Раз результаты стали положительными, наверное, адаптируются игроки к требованиям Деограсии, но надо ещё время. Очень вовремя для нас появилась пауза на сборную, а дальше уже будем смотреть», — приводит слова Андреева Metaratings.

«Оренбург» после семи туров в новом сезоне РПЛ занимает 14-е место в турнирной с пятью очками. В следующем туре чемпионата России южноуральская команда сыграет в Москве против «Локомотива». Встреча состоится 17 сентября в 19:00 по мск.