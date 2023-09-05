Агент Помазуна: Илья был бы не против попробовать силы за рубежом

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий за «Урал» на правах аренды, был бы не против попробовать силы в иностранном клубе.

«Заранее там далеко не заглядываем, будем смотреть, как складываются обстоятельства. Возможно, рассмотрим зарубежные клубы, если в ЦСКА Илья не останется, клубы первой пятёрки РПЛ. Есть ли какие-то зарубежные варианты? Пока нет, мы только подписали соглашение с игроком (о сотрудничестве. — Прим. «Чемпионата»).

Давайте после сезона будем смотреть по ситуации и учитывать то, что происходит в Европе, вешать лапшу на уши — не мой стиль. Хотел бы сам Илья попробовать свои силы в зарубежном клубе? Он был бы не против. Это нормальное явление», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».