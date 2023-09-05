Президент 2DROTS: можем сыграть со «Спартаком» и узнать, кто самая народная команда

Президент 2DROTS Никита Панасюк предложил московскому «Спартаку» в очном матче решить, кто должен носить звание народной команды.

«Что делать «Спартаку», чтобы конкурировать с 2DROTS? Можем сыграть с ними народный матч и узнать, кто самая народная команда. Болельщикам «Спартака» нужно начинать болеть за 2DROTS? Звучит как хорошая идея. Можно болеть за «Спартак» и 2DROTS. Почему нет? Мы пока не в РПЛ, поэтому не конкуренты. А их врагов из ЦСКА мы обыгрывали. Можно сказать, что вносили частичку, чтобы у них был повод порадоваться», — сказал Панасюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 2DROTS вышли в 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, обыграв накануне, 4 сентября, кировское «Динамо». В матче 1/256 финала 2DROTS одолели «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 2:0, а в 1/128 финала выиграли у «Мурома» (3:1).