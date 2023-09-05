Канчельскис: непонятно, почему «Фиорентина» не дала шанс Кокорину, это не красит клуб
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Бывший футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о переходе российского форварда Александра Кокорина из стана «фиалок» в кипрский «Арис» на правах аренды.
«Непонятная ситуация, почему люди не дают шанс. Такие поступки клуб не красят. Скажите сразу: да или нет. Жалко, конечно. Что бы мы ни говорили, но Кокорин был нападающим номер один в России. Жалко, что не раскрылся, что не дали шанса. Но что мы можем, мы же не руководители «Фиорентины». Можем только ему пожелать удачи в дальнейшей карьере.
Я всегда говорил, что Кокорину надо было раньше уезжать в Европу. Но сейчас пожелаю ему, чтобы только не было травм. А там посмотрим, что будет дальше», — сказал Канчельскис корреспонденту Legalbet Дмитрию Бебякину.
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