Лодыгин: Кокорину не нужно доказывать. У него есть все футбольные качества

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин заявил, что нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину, перешедшему на правах аренды в «Арис», не нужно доказывать свою состоятельность.

«Не думаю, что Кокорину нужно доказывать. Главное — получать удовольствие от футбола и быть там, где тебя ценят и полагаются на тебя. У Саши есть все футбольные качества. Желаю ему удачи и здоровья», — приводит слова Лодыгина «Матч ТВ».

Во вторник, 5 сентября, 32‑летний Кокорин вернулся в кипрский «Арис» на правах аренды на один сезон. В »Фиорентину» российский нападающий перешёл в январе 2021 года. Прошлый сезон Александр провёл в аренде в »Арисе», стал с командой чемпионом страны и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. Летом Кокорин вернулся во флорентийскую команду и был заявлен на сезон Серии А под 91‑м номером.