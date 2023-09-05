Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шпилевский: заказал машину встречать Кокорина, шампанское — за ним. Шучу!

Шпилевский: заказал машину встречать Кокорина, шампанское — за ним. Шучу!
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о переходе в кипрский клуб 32-летнего российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Поеду лично встречать Кокорина в аэропорт, уже шарф подготовил, машину заказал. За шампанское он отвечает. Да, нет, шучу. На самом деле это очень важное подписание для клуба, для нашего состава. Не только потому, что он качественный футболист, но и настоящая личность. Саша знает коллектив. Коллектив знает его. Сейчас он прошёл предсезонку в «Фиорентине» — он в фантастической форме. Саша ждёт с нетерпением выступления в чемпионате, в группе Лиги Европы. Мы рады все вместе.

Были опасения, что Кокорин может не вернуться? Конечно, были. Понятно, что сейчас я вдвойне рад, что он оказался у нас, но я был бы также рад, если бы он укрепился там в основном составе. Мне кажется, он бы укрепился, но не всё в футболе бывает честным и справедливым. Иногда ты можешь как футболист делать что хочешь, но если у тренера свои взгляды, то его тяжело переубедить. Не зная глубокие детали, а лишь наблюдая со стороны, мне кажется, в «Фиорентине» это опять произошло. Но сейчас я вдвойне доволен этим подписанием», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

Материалы по теме
Лодыгин: Кокорину не нужно доказывать. У него есть все футбольные качества
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android