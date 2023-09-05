Шпилевский: заказал машину встречать Кокорина, шампанское — за ним. Шучу!

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о переходе в кипрский клуб 32-летнего российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Поеду лично встречать Кокорина в аэропорт, уже шарф подготовил, машину заказал. За шампанское он отвечает. Да, нет, шучу. На самом деле это очень важное подписание для клуба, для нашего состава. Не только потому, что он качественный футболист, но и настоящая личность. Саша знает коллектив. Коллектив знает его. Сейчас он прошёл предсезонку в «Фиорентине» — он в фантастической форме. Саша ждёт с нетерпением выступления в чемпионате, в группе Лиги Европы. Мы рады все вместе.

Были опасения, что Кокорин может не вернуться? Конечно, были. Понятно, что сейчас я вдвойне рад, что он оказался у нас, но я был бы также рад, если бы он укрепился там в основном составе. Мне кажется, он бы укрепился, но не всё в футболе бывает честным и справедливым. Иногда ты можешь как футболист делать что хочешь, но если у тренера свои взгляды, то его тяжело переубедить. Не зная глубокие детали, а лишь наблюдая со стороны, мне кажется, в «Фиорентине» это опять произошло. Но сейчас я вдвойне доволен этим подписанием», — приводит слова Шпилевского Metaratings.