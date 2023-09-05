Вендел — об РПЛ: высокая интенсивность, активные болельщики и великолепные стадионы!
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Вендел оценил уровень Российской Премьер-Лиги. Бразилец описал чемпионат России несколькими выражениями.
«Как мне уровень РПЛ? Игры высокой интенсивности, команды с несколькими иностранцами. Техническое качество, активные болельщики и великолепные стадионы!» — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
Напомним, «Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в пяти последних сезонах подряд.
25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Флуминенсе». Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 24 млн.
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
18:09
-
18:02
-
17:53
-
17:46
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:21
-
17:10
-
17:06
-
17:04
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:41
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:16
-
16:06
-
15:58
-
15:52
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:29
-
15:19
-
15:09
Партнерский контент