Вендел — об РПЛ: высокая интенсивность, активные болельщики и великолепные стадионы!

Полузащитник «Зенита» Вендел оценил уровень Российской Премьер-Лиги. Бразилец описал чемпионат России несколькими выражениями.

«Как мне уровень РПЛ? Игры высокой интенсивности, команды с несколькими иностранцами. Техническое качество, активные болельщики и великолепные стадионы!» — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в пяти последних сезонах подряд.

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Флуминенсе». Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 24 млн.