Мауро Икарди купил себе самый дорогой автомобиль в мире
Поделиться
Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди приобрёл самый дорогой автомобиль в мире. Об этом информирует L’Equipe.
Сообщается, что аргентинский футболист купил себе «Роллс-Ройс», который на текущий момент выпущен всего в трёх экземплярах. Стоимость этого автомобиля оценивается в € 26 млн. По слухам, один из трёх экземпляров данной машины был продан промышленнику, разбогатевшему на добыче жемчуга, другой — Jay-Z и Beyonce, а третий — Мауро Икарди.
Напомним, в прошлом сезоне 30-летний нападающий принял участие в 24 матчах турецкой Суперлиги, в которых отметился 29 голевыми действиями, забив 22 мяча и отдав семь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 19 млн.
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
18:09
-
18:02
-
17:53
-
17:46
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:21
-
17:10
-
17:06
-
17:04
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:41
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:16
-
16:06
-
15:58
-
15:52
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:29
-
15:19
-
15:09
Партнерский контент