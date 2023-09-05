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Мауро Икарди купил себе самый дорогой автомобиль в мире

Мауро Икарди купил себе самый дорогой автомобиль в мире
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Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди приобрёл самый дорогой автомобиль в мире. Об этом информирует L’Equipe.

Сообщается, что аргентинский футболист купил себе «Роллс-Ройс», который на текущий момент выпущен всего в трёх экземплярах. Стоимость этого автомобиля оценивается в € 26 млн. По слухам, один из трёх экземпляров данной машины был продан промышленнику, разбогатевшему на добыче жемчуга, другой — Jay-Z и Beyonce, а третий — Мауро Икарди.

Напомним, в прошлом сезоне 30-летний нападающий принял участие в 24 матчах турецкой Суперлиги, в которых отметился 29 голевыми действиями, забив 22 мяча и отдав семь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 19 млн.

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