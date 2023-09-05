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Карпин: в «Локомотиве» Пиняев играет с проблемами по здоровью. В сборной так не будет

Карпин: в «Локомотиве» Пиняев играет с проблемами по здоровью. В сборной так не будет
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии атакующего полузащитника команды Сергея Пиняева.

«Мы говорили с Пиняевым, у него есть некоторые проблемы со здоровьем. В «Локомотиве» надо выигрывать, его ставят с проблемами. В сборной мы этого делать не будем. Рисковать здоровьем футболиста ради победы в товарищеском матче не будем. Это я называю победой любой ценой», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 7 и 11 сентября сборная России проведёт товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта, а 12-го числа — с основной командой Катара в Дохе. В текущем сезоне Пиняев провёл 10 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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