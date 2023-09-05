Карпин: в «Локомотиве» Пиняев играет с проблемами по здоровью. В сборной так не будет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии атакующего полузащитника команды Сергея Пиняева.
«Мы говорили с Пиняевым, у него есть некоторые проблемы со здоровьем. В «Локомотиве» надо выигрывать, его ставят с проблемами. В сборной мы этого делать не будем. Рисковать здоровьем футболиста ради победы в товарищеском матче не будем. Это я называю победой любой ценой», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 7 и 11 сентября сборная России проведёт товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта, а 12-го числа — с основной командой Катара в Дохе. В текущем сезоне Пиняев провёл 10 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.
- 5 сентября 2023
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