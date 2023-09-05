Тарханов: цель матча с Катаром — проверить ближайший резерв

Бывший тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Александр Тарханов оценил решение тренерского штаба сборной России вызвать в команду 49 человек.

«Это решение Карпина. Значит, он хочет проверить тех, кто сможет играть за сборную в дальнейшем. Выступать в чемпионате — это одно, а в сборной — другое.

Думаю, цель игры с Катаром — проверить ближайший резерв. Сейчас у нас проблемы с международными турнирами, так что тренеры просто смотрят всех, кто сможет усилить команду», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 7 и 11 сентября сборная России проведёт товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта, а 12-го числа — с основной командой Катара в Дохе. Тренерский штаб национальной команды вызвал 49 футболистов, шесть из них — дебютанты.