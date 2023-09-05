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Директор «Ромы» Пинту: я фанат Ренату Саншеша. Лично несу ответственность за этот трансфер

Директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о трансфере полузащитника Ренату Саншеша, который в летнее трансферное окно присоединился к римлянам на правах аренды.

«Я одержим игрой Ренату Саншеша. В любом случае я буду нести ответственность за данное подписание. Мы полностью доверяем ему.

В нашем контракте с «ПСЖ» есть пункт об обязательной покупке в случае, если Ренату сыграет определённое количество матчей», — приводит слова Пинту журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, римляне заплатили около € 1 млн за аренду португальца. В соглашение будет включена опция выкупа полузащитника за € 15 млн (если Саншеш примет участие в 60% матчей «Ромы» в сезоне-2023/2024).

В сезоне-2022/2023 Саншеш провёл 26 игр за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Напомним, в летнее трансферное окно «Рома» также подписала другого полузащитника «ПСЖ» — аргентинца Леандро Паредеса.