Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с тен Хагом

Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с тен Хагом
Джейдон Санчо
Аудио-версия:
Комментарии

Будущее английского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо находится под вопросом из-за конфликта футболиста с главным тренером Эриком тен Хагом, сообщает The Times.

Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:2) в английской Премьер-лиге тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети.

По сведениям источника, тен Хаг разочарован упрёком Санчо в одной из социальных сетей после того, как тренер приложил все усилия, чтобы поддержать нападающего в прошлом сезоне.

Также в материале отмечается, что тен Хаг в прошлом сезоне разрешил Санчо на протяжении трёх месяцев тренироваться в Нидерландах, отдельно от первой команды, и заявил, что это необходимо, чтобы игрок справился с физическими и психологическими проблемами. Эрик попытался помочь футболисту, договорившись о том, чтобы он смог поработать с любительским клубом в Нидерландах.

Ответ Санчо тен Хагу не лучшим образом восприняли в руководстве «Манчестер Юнайтед». Есть сомнения относительно того, что футболист ещё раз сыграет за манкунианцев.

Материалы по теме
«Я был козлом отпущения!» Джейдон Санчо ответил на критику тренера «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android