Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с тен Хагом

Будущее английского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо находится под вопросом из-за конфликта футболиста с главным тренером Эриком тен Хагом, сообщает The Times.
Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:2) в английской Премьер-лиге тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети.
По сведениям источника, тен Хаг разочарован упрёком Санчо в одной из социальных сетей после того, как тренер приложил все усилия, чтобы поддержать нападающего в прошлом сезоне.
Также в материале отмечается, что тен Хаг в прошлом сезоне разрешил Санчо на протяжении трёх месяцев тренироваться в Нидерландах, отдельно от первой команды, и заявил, что это необходимо, чтобы игрок справился с физическими и психологическими проблемами. Эрик попытался помочь футболисту, договорившись о том, чтобы он смог поработать с любительским клубом в Нидерландах.
Ответ Санчо тен Хагу не лучшим образом восприняли в руководстве «Манчестер Юнайтед». Есть сомнения относительно того, что футболист ещё раз сыграет за манкунианцев.
- 5 сентября 2023
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