Хавбек «Манчестер Юнайтед» ван де Бек не попал в заявку своей команды на Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не примет участия в розыгрыше Лиги чемпионов — 2023/2024. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, представители «красных дьяволов» не включили 26-летнего хавбека в заявку на предстоящий турнир. Ещё один футболист «Юнайтед», вингер Алехандро Гарначо, также не был включён в список «А», попав только в список «Б». Однако аргентинец является неотъемлемой частью планов на сезон главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.
Ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 на счету полузащитника десять матчей за манкунианцев во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.
Ранее сообщалось о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед» вингера Джейдона Санчо.
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