Директор «Ромы» Пинту — о трансфере Паредеса: было трудно договориться с Кампушем

Директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о трансфере полузащитника Леандро Паредеса, который в летнее трансферное окно перешёл в стан римлян из «ПСЖ».
«Было трудно договориться с советником «ПСЖ» Луишем Кампушем о переходе Паредеса. Но по итогу мы договорились о сделке на сумму € 2,5 млн. Ещё € 2 млн могут быть выплачены нами в качестве бонусов. Паредес должен провести за нашу команду не менее 80 матчей, чтобы «ПСЖ» получил дополнительные деньги», — приводит слова Пинту журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
29-летний Паредес играл за «Рому» с 2014 по 2017 год, откуда перешёл в «Зенит». В прошлом сезоне 29-летний центральный полузащитник играл за «ПСЖ» и «Ювентус» и провёл во всех турнирах 39 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
- 5 сентября 2023
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