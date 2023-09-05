«Манчестер Юнайтед» планирует продление контракта с Ван-Биссакой

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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с представителями защитника Аарона Ван-Биссаки о продлении контракта. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг полностью доволен игроком обороны. После закрытия трансферного окна боссы манкунианцев готовы продолжить обсуждение продления сотрудничества с 25-летним футболистом.

Ван-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 защитник провёл 30 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о невключении в заявку «Манчестер Юнайтед» на Лигу чемпионов полузащитника Донни ван де Бека.