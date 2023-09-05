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«Насмотрелся интернета, решил повредить 11-метровую отметку». Тихонов раскритиковал Бабича

«Насмотрелся интернета, решил повредить 11-метровую отметку». Тихонов раскритиковал Бабича
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Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов подверг критике действия защитника красно-белых Срджана Бабича, который пытался повредить 11-метровую отметку в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Бабич насмотрелся интернета. Были такие моменты, когда так делали, кто-то поскользнулся, нога уехала. Занимайся своим делом — выходи играй в футбол. Зачем ты это делаешь? Смешные. Это может повлиять, в интернете есть такой момент. Я считаю, это вообще неспортивное поведение. За такое можно жёлтую карточку давать», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Эпизод с участием Бабича произошёл на 82-й минуте матча 7-го тура РПЛ перед тем, как полузащитник «быков» Эдуард Сперцян успешно исполнил пенальти. Армянский хавбек ранее прокомментировал действия сербского защитника.

«Защитник «Спартака» стоял и бил по точке. Я это увидел и сказал судье. Он ответил, что он не видел. Хотя там точки не было, была огромная яма», — жаловался Сперцян.

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