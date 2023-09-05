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«Челси» планирует продлить контракт с защитником Яном Матсеном

«Челси» планирует продлить контракт с защитником Яном Матсеном
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Руководство лондонского «Челси» намерено договориться о продлении контракта с 21-летним защитником команды Яном Матсеном. Об этом сообщает Football London.

По информации источника, сам игрок также заинтересован в продолжении сотрудничества с «Челси». В последний день трансферного окна защитник отказался от перехода в «Бёрнли» на постоянной основе.

Матсен находится в системе «Челси» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 защитник выступал за «Бёрнли» на правах аренды. Нидерландец провёл 42 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с «Челси» рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о желании «Челси» приобрести нападающего «Брентфорда» Айвана Тони.

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