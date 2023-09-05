Щенников хочет продолжить карьеру в России

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника Георгия Щенникова, который на данный момент является свободным агентом, заявил, что футболист желает продолжить карьеру в России.
«Переговоры идут. Обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: и московские, и немосковские клубы. ФНЛ, РПЛ – разные варианты. Был интерес из-за рубежа, но мы к Георгию отнеслись с пониманием – у него большая семья, приоритет на ней. Остановились на российских клубах? Ну конечно. Интерес был из ближнего зарубежья», – приводит слова Пушкина «РИА Новости Спорт».
Напомним, что с 1 июля 2023 года Щенников является свободным агентом. ЦСКА не стал продлевать контракт с 32-летним футболистом. Георгий является воспитанником армейцев, в составе которых провёл 391 матч во всех турнирах, отметившись 10 голами и 15 результативными передачами.
- 5 сентября 2023
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