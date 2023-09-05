Вингер «Барселоны» Эззалзули стал игроком «Бетиса»

Вингер «Барселоны» и сборной Марокко Абде Эззалзули перешёл в «Бетис» на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
По информации журналиста Фабрицио Романо, у каталонского клуба в соответствии с соглашением будет опция обратного выкупа игрока. Она будет действовать только в течение двух лет (до конца августа 2025 года). Стоимость обратного выкупа – € 20 млн. Также «Барселона» получит около 50% от последующей продажи футболиста.
Эззалзули забивает в ворота «Альмерии» в матче 34-го тура Ла Лиги-2022/2023:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 Эззалзули выступал за «Осасуну» на правах годичной аренды. Вингер провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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