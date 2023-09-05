Павлюченко — о Губерниеве: он хам, неадекватный, противный. Ответит ли он за свои слова?

Бывший футболист сборной России и английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о реакции после звонка телеведущего Дмитрия Губерниева во время съёмок программы «Ну, так нельзя [блин]» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Отметим, что ведущие Артём Дзюба и Леонид Слуцкий дали Губерниеву задание, после которого Дмитрий позвонил Павлюченко и позвал на эфир своей программы. К тому же он заявил, что в эфире задавит Павлюченко интеллектом, размажет, расплющит и сделает из него «полное говно».
«Никак не отреагировал на звонок Губерниева. Мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий — хам. Когда участвовал в шоу Дзюбы и Слуцкого, то никого не оскорблял, не переходил на личности и не называл никого «говном». Меня, в отличие от этого человека, нормально воспитали. Честно, даже сложно его кем-либо назвать. Если Губерниев позволяет себе публичные оскорбления, то у него не всё в порядке с головой. У него она больная, поэтому лучше его не трогать.
Посмотрим, что будет дальше, мы всё равно где-то пересечёмся. Губерниев обещал меня уничтожить, ну и как он будет это делать? Будет видно, как Дмитрий отвечает за свои слова, мужик он на самом деле или нет.
Кто он такой, чтобы оскорблять меня публично? Моя семья, родители и дети смотрят это. Губерниев — неадекватный человек, не понимаю, как такие люди работают на телевидении. Это противный человек, которому ничего не хочется отвечать. Земля круглая — когда-нибудь да встретимся», – приводит слова Павлюченко Sport24.
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